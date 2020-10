Kunst kijken in de Kop van Overijssel: op de fiets (of in de auto) langs ateliers

De naamswijziging is een gevolg van de samenwerking die de organiserende Kunstkring Steenwijkerland is aangegaan met Stichting Weerribben-Wieden, zo geeft kunstenaar Harmen Visserman uit Oldemarkt aan namens het organiserende kwartet.

Spreiding bezoekers

Nieuw is ook dat de atelierroute nu twee weekeinden beslaat, een gevolg van COVID19. ,,Om de bezoekersaantallen met het oog op de corona-uitbraak te spreiden is er voor gekozen om de route in twee weekeinden te houden’’, aldus Visserman. Het eerste weekend is achter de rug en de deelnemende kunstenaars kijken daar volgens hem met veel voldoening op terug.

Komend weekeinde, zaterdag 10 en zondag 11 oktober, kan er opnieuw worden gekeken in ruim twintig galeries in de Kop van Overijssel. In het Kulturhus Giethoorn is een expositie te zien met werk van leden van Kunstkring Steenwijkerland. Het thema is Met afstand heel bijzonder...kunst in coronatijd.