Kunstwerk over Zuiderzee-verleden Vollenhove verfraait foeilelijk KPN-huisje

Beau (18) uit Meppel heeft een half miljoen volgers op TikTok en fans over de grens: ‘Tien keer de Arena, dat is onwerke­lijk’

21 juni Met 500.000 volgers op de populaire videoapp TikTok heeft Beau Potman (18) uit Meppel weer een mijlpaal te pakken. Haar zelf opgenomen filmpjes worden miljoenen keren bekeken en ze is razend populair bij jongeren in Nederland en België. Wie is dit onlinefenomeen? Een kijkje in haar wereld.