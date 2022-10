Kunstwerk van 250 bossen bladriet vestigt aandacht op natuurgebied Weerribben-Wieden

Wielrennen is meer dan winnen voor Tim Naberman uit Genemuiden: ‘Keeper scout je ook niet op scoren’

Het debuutseizoen van Tim Naberman (23) als wielerprof zit erop. Na Parijs-Tours van afgelopen zondag is het tijd voor een welverdiende vakantie. De wegkapitein uit Genemuiden van Team DSM weet dat het in het profpeloton om meer draait dan het rijden van goede uitslagen. Toch heeft hij ook zijn ambities. ,,Het ultieme zou zijn om ooit eens een etappe in een grote ronde te winnen.”

16 oktober