Laatste kans rolstoelleverancier in Steenwijkerland, Urk ,Dronten en Noordoostpolder

Volgens de genoemde gemeenten komt JenS Beenhakker zijn contractuele verplichtingen niet na. Het afgelopen jaar regende het klachten van mensen die direct hulpmiddelen nodig hadden, maar weken, zo niet maanden moesten wachten. JenS Beenhakker is daarop door de gezamenlijk optrekkende gemeenten in gebreke gesteld, legt Dieke Frantzen als wethouder van Steenwijkerland uit. ,,Een ingebrekestelling valt te omschrijven als een fikse waarschuwing. Het hulpmiddelencentrum heeft nu de kans zich te herstellen. Om eerlijk te zijn lijkt dat aardig te lukken."

Niet zelden leidt een ingebrekestelling overigens tot ontbinding van een contract. Frantzen: ,,Inwoners die hulp nodig hebben kunnen immers geen dag wachten, laat staan weken of maanden."

JenS Beenhakker verandert per 1 januari haar officiële naam in Hulpmiddelencentrum, maar kwam een jaar geleden als winnaar van de aanbesteding voor de levering van individuele hulpmiddelen uit de bus. Daarbij werd onder meer het hele uitstaande bestand van hulpmiddelen in Steenwijkerland door JenS Beenhakker overgenomen.

Achterstand

Al snel ging het mis, constateert Frantzen, waarbij de tientallen hulpbehoevenden in haar gemeente in de knel kwamen. Opstartperikelen, zegt het bedrijf. Frantzen: ,,Hoe dan ook, een forse achterstand met het leveren van hulpmiddelen. En ook service en reparatie gebeurden niet conform het contract. Het hulpmiddelencentrum zelf was bovendien telefonisch niet te bereiken."

Steenwijkerland, Urk, Dronten en Noordoostpolder voerden verschillende gesprekken met de leverancier, maar tot veel tevredenheid of verbetering leidde dat volgens hen niet. Inmiddels is er iedere maand een onderhoud en Frantzen licht de gemeenteraad na de jaarwisseling in over de voortgang.

Wachtlijst

,,Het gaat beter met JenS Beenhakker. De klachten en meldingen zijn afgenomen, en de wachtlijst loopt terug. De verwachting is dat achterstanden in februari zijn weggewerkt. Maar we blijven er scherp bovenop zitten. Als JenS Beenhakker zijn afspraken nakomt dan hebben we gewoon een goede hulpmiddelenleverancier."

Opstartproblemen