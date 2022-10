Lang gekoesterde wens Corso Frederiksoord in vervulling: dankzij subsidie tent vol met duurzame TL-lampen

De armaturen zijn ieder jaar hard nodig tijdens de ‘Nacht van Frederiksoord’ wanneer de corsowagens geprikt worden door de honderden vrijwilligers. Op vrijdagmorgen worden de wagens naar het corsoterrein in Frederiksoord gereden waar de vrijwilligers gezamenlijk honderdduizenden dahlia’s prikken. Het prikken in de feesttent gaat door tot de wagens helemaal klaar zijn, soms tot in de vroege uurtjes. Hierbij is goede verlichting noodzakelijk.

Duurzaam en energiezuinig

,,Van oudsher maken we in de tent gebruik van grote TL-armaturen’’, legt bestuurslid Jan-Jacob Bakker uit. ,,De wens om deze armaturen te vervangen, was er al heel lang. Maar het is ook een flinke investering en veel geld hebben we niet. Dankzij de subsidie van Vermillion Energy kunnen we nu investeren in energiezuinige LED-armaturen.’’