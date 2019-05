Langslapers weer gewekt in Genemuiden door de Luiemotte

Wetland Wonen houdt huurverho­ging op inflatieni­veau

30 april Met een huurverhoging van (maximaal) 1,6 procent per 1 juli kan woningcorporatie Wetland Wonen in Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn investeringsprogramma op peil houden en tegelijkertijd zijn huurders ontzien. ,,We kiezen evenals vorig jaar voor een inflatievolgende huurverhoging”, zegt directeur Marcel Timmerman.