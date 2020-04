Lantaarnpaal ‘ontworteld’ bij ongeval in Witte Paarden

Tien nieuwe doden in corona-epicentrum Zwartewa­ter­land: ‘Een nachtmer­rie’

19:23 De afgelopen dagen zijn tien mensen vermoedelijk aan corona overleden in de gemeente Zwartewaterland. Zeven personen komen uit Hasselt, drie uit Genemuiden. ,,Het is een enorm aantal in een weekend tijd. Het is een nachtmerrie”, vertelt Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder.