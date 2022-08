Lantaarnpaal sneuvelt bij botsing tussen twee auto's in Scheerwolde

Topkorps gestrikt voor bloemencor­so Vollenhove, maar de organisa­tie heeft geen glazen bol

Met de Rijnmondband heeft het bloemencorso in Vollenhove (zaterdag 27 augustus) een absolute smaakmaker te pakken. Het gezelschap uit Schiedam, al in de wintermaanden vastgelegd, behaalde tijdens het zondag geëindigde Wereld Muziek Concours met de vijfde plaats een topklassering in de showwedstrijden. ,,Maar we hebben geen glazen bol.’’

