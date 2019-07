Lapmiddelen voor verkeersprobleem Blokzijl

Vrijspraak en werkstraf voor broers na vechtpar­tij op festival Kingdance in Zwolle

11 juli Van twee broers uit Steenwijk die verdacht werden van openlijke geweldpleging is er een vrijgesproken en kreeg de ander een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Deze straf werd opgelegd voor een mishandeling gepleegd tijdens festival Kingdance in 2017 in Zwolle.