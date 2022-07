Las Vegas Wedding in Meppel: op voorhand al succesnummer

Steenwijk komt in oosterse sferen tijdens vijfdaagse Pasar Ma­lam-markt

De Markt in Steenwijk staat vanaf aanstaande woensdag vijf dagen lang in het teken van de Pasar Malam. Dit bruisende evenement is de grootste Pasar Malam van Noord-Nederland. Er worden in totaal 25.000 bezoekers verwacht tijdens de dertiende editie, die deels overdekt is.

21 juli