Leegstaand pand in Hasselt biedt onderdak aan verkiezingswinkel

Check jouw gemeente Deze vijf Overijssel­se gemeenten noteerden de minste misdrijven in Nederland

Het aantal inbraken, diefstallen, geweldsincidenten en vernielingen is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen in Oost-Nederland. Vooral Overijssel overlegt positieve cijfers. De vijf gemeenten in Nederland met relatief de minst geregistreerde misdrijven in 2021 komen uit deze provincie.

1 maart