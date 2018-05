Leerlingen Zwartsluis in actie voor veiliger schoolomgeving

De controlerende leerlingen worden aangeduid als ‘omgevingsmanager’. De Aremberg is proefschool in de provincie Overijssel. Met het project Basisschool Omgevingsmanager (BOM) wil de provincie de aanpak van de verkeersveiligheid een extra impuls geven. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost Nederland (ROV Oost NL) is betrokken bij deze nieuwe aanpak. Het is de bedoeling dat na de Aremberg ook andere scholen in de provincie Overijssel met het project BOM aan de slag gaan.