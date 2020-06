Leger brengt muzikale zomergroet aan Nederlanders

Als dirigent van het Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) streek kapitein Alfred Willering uit Gramsbergen met tamboers en blazers neer in Belt-Schutsloot voor het opnemen van hun aandeel in de muzikale groet. ,,Het plan was eerst om de filmopnamen te maken in de dorpsgracht van Giethoorn, maar daar konden wij niet terecht’’, zegt Willering over de overdag afgesloten vaarwegen als gevolg van de coronamaatregelen. Daarop werd uitgeweken naar Belt-Schutsloot. ,,Niet minder mooi’’, aldus de dirigent, die zijn muziekstudie volgde aan ArtEz in Zwolle, verschillende burgerorkesten in de regio dirigeerde en sinds 2018 verbonden is aan het FKNR.