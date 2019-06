Leger des Heils opent nieuwe locatie Genemuiden: ‘een plek van ont-moeten’

‘Dit is een plek van ont-moeten’, staat er op het bankje dat bij de officiële plichtplegingen door haar en burgemeester Eddy Billder werd onthuld. Het Leger des Heils is in Genemuiden verhuisd van de Kruisstraat naar de Nieuwstraat. Met name omdat het in het eerste pand uit haar jasje groeide. Het leger van heilsoldaten maakte twee jaar geleden haar intrede in Genemuiden. Met succes, en commandat Tvedt en ook kapitein Eric Kamperman zien mogelijkheden voor verdere uitbreiding.