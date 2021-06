Lekkage in kelder van fietsenzaak in Staphorst; duizenden liters water uit opvangbak

Video Job en zijn klasgenoot­jes uit Vollenhove mogen weer praktijk­exa­men doen op de fiets: ‘En dan maar wachten op het telefoon­tje’

4 juni Gisteren driehonderd kinderen in Steenwijk, vandaag nog eens bijna honderd in Vollenhove: in Steenwijkerland gaan leerlingen uit groep 7 en 8 weer de weg op voor hun praktijkexamen op de fiets. Dat kan weer voor het eerst sinds corona en is toch best een beetje spannend. ,,Ze vragen zich af hoe streng de beoordelaars zijn.”