Lekker vies worden in nieuwe speelvoorziening bij nationaal park De Wieden

In hun haren zitten moddervegen en de jassen van Daniëlle en Bas van De Mackayschool uit Meppel zijn nat geworden. Geen juf of moeder die daarvan in de stress schiet in de Speelnatuur van OERRR. Want was het daar niet allemaal om te doen vandaag, lekker vies worden? Precies.

Er is een echte pomp die het water door de goten stuwt en zand genoeg om specie van te kneden. Takken liggen klaar om hutten van te bouwen, er liggen stobben om over te hinkstapspringen, er is een blote voetenpad met een toren (van Beulake, zo moet die suggereren) waar kinderen in kunnen klimmen met een bel in het midden. Gaan ze nog wat aan doen, die bel, want daar word je na vijf minuten horendol van. Beheerder van bezoekerscentrum De Wieden Bernadette Haverkort had de buren langs het straatje al wel gewaarschuwd vooraf, ‘tijdens de opening is het geen probleem, maar we stellen de bel straks zó af dat het niet storend wordt voor de directe omgeving.’

Zachte veengrond

OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten dat kinderen tot 12 jaar zelf de natuur wil laten ontdekken. Dat kan met ‘speelnatuur’ ook in De Wieden, nu het idee van tuinontwerpster Wencke Habermann uit de grond is gestampt. Kosten: zo’n 45 mille, vooral als gevolg van de zachte veengrond. ,,Er was veel en complex grondverzet nodig voor deze klus’’, zegt Haverkort. ,,Maar er is ook veel met eigen mensen gedaan.’’

Het speelnatuurparadijsje voor de jeugd is een voorproefje van de echte, grote natuur hier vlak achter. Een schilderachtig vlechtwerk van zesduizend hectare water en land in De Wieden. ,,Dit is eigenlijk een demolandschap’’, zegt Gideon Kok van Natuurmonumenten over de kleine enclave aan De Leeuwte. ,,Je hebt het vlonderpad, het laarzenpad en het bezoekerscentrum als etalage. De Speelnatuur past daar heel goed tussen.’’

Handicap

Bouwen, beleven, zelf doen, je zintuigen aan het werk zetten, daar draait het om. Voor de basisschoolleerlingen van De Wiedekieker is het een thuiswedstrijd. De Kloostersen hielpen samen met hun juf bij de inrichting, de beplanting rondom. Op de feestelijke openingsdag mochten ze ‘hun’ speelplek inwijden, samen met leeftijdsgenoten van het speciaal onderwijs uit Meppel. Die twee groepen zijn bewust bij elkaar gebracht. ,,We willen laten zien dat kinderen met een handicap hier ook prima kunnen spelen. En kinderen die in de stad opgroeien laten ervaren hoe spannend het is om in de natuur te zijn.’’

De provincie Overijssel betaalde met 25 mille royaal de helft van Speelnatuur in de etalage van De Wieden, in de hoop dat kinderen méér gaan buitenspelen.