Leuke plannetjes in Zwartewaterland kunnen uitgevoerd worden

Een replica van een historische stenen leeuw in Hasselt, een bijen- en vlindertuin in Kamperzeedijk, bloembakken in het centrum van Zwartsluis en een vissteiger in het Varkensgat bij Genemuiden. Dit is een greep uit de leuke plannetjes die in de verschillende kernen gerealiseerd kunnen worden met een spaarpotje waarin het college van de gemeente Zwartewaterland 85.000 euro wil stoppen

Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel is dit bedrag voor snel uit te voeren projecten in de vier kernen volgende week al beschikbaar. In het kader van op te stellen leefbaarheidsplannen trekt de gemeente daarnaast de komende drie jaar steeds 50.000 euro uit voor initiatieven vanuit de bevolking. Een bedrag van 165.000 euro wordt ‘meegenomen’ naar de komende jaren, omdat het college er nu nog geen bestemming voor heeft.

Na een aantal bijeenkomsten met de inwoners, gaat het gemeentebestuur de komende maanden leefbaarheidsplannen opstellen voor Genemuiden, Kamperzeedijk, Zwartsluis en Hasselt. Ondertussen zijn er zaken genoemd die hier niet op hoeven te wachten, maar die nu al geschikt zijn voor een snelle uitvoering. Een voorbeeld daarvan is het beter zichtbaar maken van Het Oude Stadshuis in Hasselt. Voor het monumentale pand uit 1550 staat een boom die het zicht op de gevel ontneemt. Uit het potje voor snel uit te voeren projecten kan het snoeiwerk worden betaald.

Stenen leeuw

Dat geldt ook voor het maken van een replica van een stenen leeuw met wapenschild. Hasselt bezat er ooit twee op de Veerpoort aan het Zwarte Water. Een daarvan is in de Tweede Wereldoorlog verdwenen bij het opblazen van de brug over het Zwarte Water door de Duitsers. Daarvan wil men nu een replica maken en die plaatsen bij de deels her te bouwen Veerpoort, waarvan restanten in 2016 bij werkzaamheden werden blootgelegd. Tot slot moet er langs de vele monumentale panden in Hasselt een route komen met qr-codes, waardoor de toerist in beeld en geluid de historie kan beleven.

Niet alleen voor Hasselt zijn er makkelijk en snel uitvoerbare plannen, ook voor de andere kernen. Zo is het de bedoeling om in Genemuiden de aanleg van een vissteiger in het Varkensgat te faciliteren. Andere plannen zijn het plaatsen van een aantal laadpunten voor elektrische fietsen en de camperplaats te voorzien van een stroom- en waterpunt.

Bloembakken

De plannen voor Zwartsluis bestaan uit de aanleg van een passantensteiger in de tegenwoordig met bootjes bereikbare Kolk (een idee van Stichting Fortresse), het plaatsen van bloembakken in het centrum, om dat zo een fleuriger aanzien te geven, en het opzetten van een digitaal dorpsplein, een website waarop plaatselijke ondernemers zich samen presenteren en via online verkopen hun omzet kunnen verhogen.