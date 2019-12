Lichtfestival Blokzijl spektakel zorgt voor adembenemende foto's

Video Schitteren­de zonsop­komst was een cadeautje vanmorgen!

10:38 Wie vanmorgen vroeg uit de veren was kon genieten van een prachtige zonsopkomst. Knalroze, paars, geel, rood en oranje. Het leek op sommige plekken alsof de lucht brandde. Prachtig om te zien, op deze bijna kortste dag van het jaar. En hoewel het bijna kerst is en het een stuk kouder moet zijn, was het vanmorgen met ruim 10 graden op de thermometer bijzonder zacht voor de tijd van het jaar.