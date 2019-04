Lintje voor vrijwilliger 'pur sang’ Piet Croes uit Vollenhove

Plichtsgevoel

Croes is sinds 1964 actief in de voetbalsport. Hij begon als speler in het eerste elftal van voetbalvereniging VlugHeid en Kracht (VHK) in Sint Jansklooster en speelde ook voor Fulnaho in Vollenhove. Daarna was hij jeugdtrainer, trainer, scheidsrechter en grensrechter bij meerdere voetbalverenigingen in de regio. Momenteel is hij trainer van het 2 e t/m 5 e elftal van VHK Soms traint hij meerdere elftallen tegelijk. Kenmerkend is zijn grote plichtsgevoel. Slechte weersomstandigheden weerhouden hem er niet van om op het veld te staan. Hij geeft daarmee het goede voorbeeld aan de jonge spelers en dwingt respect en bewondering af. Hij doet dit tot op de dag van vandaag, in totaal al 55 jaar.