Loftrompet CdK over Staphorster aanpak invulling braakliggend terrein

De CdK roemde de stap om de invulling van het braakliggende terrein van de voormalige school De levensboom aan de bevolking over te laten. Inwoners kregen, bij wijze van proef, zeggenschap over wat daar moest komen. ,,Het meedenken over je eigen plek in een omgeving wordt steeds belangrijker. Bij de uitleg in de statenzaal in Zwolle over de Staphorster werkwijze ging bij vele Statenleden de mond wijd open van verbazing. Het kan dus ook op deze manier? Samen optrekken met je burgers. Een voorbeeld die verderop in de regio en het land wellicht navolging kan krijgen.’’