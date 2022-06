Lokale coöperatie ziet rol bij realisatie grote energieprojecten in Zwartewaterland

Dat is volgens voorzitter John Bakker een goede zaak. ,,We willen niet langer dat het geld dat we aan energie uitgeven gaat naar de Poetins en de grote energiemaatschappijen. We willen niet alleen de lasten, zoals nu in Groningen, maar ook de lusten. Lokale inkomsten uit lokaal eigendom’', stelt Bakker. ,,Energiek Zwartewaterland bewijst met de huidige kleinschalige projecten dat lokaal eigendom prima kan en staat ervoor open om later ook grote projecten te helpen realiseren.’'