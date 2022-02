Lokale energieprojecten krijgen voorrang in Zwartewaterland: ‘Naast de lasten ook de lusten’

Natuur zit bouw windmolens en aanleg zonnepar­ken in Zwartewa­ter­land in de weg

Weidevogelgebieden, Natura2000 en het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn in de gemeente Zwartewaterland ‘harde belemmeringen’, waardoor er voor de opwekking van duurzame energie maar een beperkt aantal locaties in beeld is.

