Loopgroep AG’85 uit Staphorst is twee trainers rijker

VIDEO Het lijkt wel oorlogsge­bied in het Kuinderbos bij Bant, boswachter Richard: ‘Ze gingen om waar ik bij stond’

Storm Eunice heeft de bossen in Nederland doen kreunen. Ook in het Kuinderbos in de Noordoostpolder is de schade groot. Het is zaak uit het bos weg te blijven na een storm. Boswachter Richard Berkhof vertelt waarom.

20 februari