Loper uit voor visotter met een extra passage bij Ossenzijl: ‘Steenwijkerland is een voorbeeldgemeente’

Burgemees­ter laat voorlees­mid­dag in Staphor­ster bieb schieten vanwege coronasitu­a­tie

14 oktober Geen bijzondere voorleesvader in de bibliotheek in Staphorst vanmiddag. Burgemeester Jan ten Kate zegde zijn afspraak af in het kader van de toenemende coronabesmettingen in zijn gemeente. Volgens een woordvoerder moet de burgemeester nu ‘andere prioriteiten’ stellen.