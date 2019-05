Loslopende honden gaan onverbiddelijk op de bon in natuurgebieden bij Steenwijk

Boerenac­tie #doesnor­maal maakt veel los: ‘Het was geweldig, kippenvel’

21 mei Ongeveer 150 boeren schreeuwden zondag hun frustratie de wereld in. #doesnormaal!!! Met trekkers schreven zij deze tekst in het weiland bij Scheerwolde, als reactie op de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel. De hashtag werd trending topic, de t-shirts gaan nu als warme broodjes over de toonbank en de initiatiefneemster kan nog steeds niet geloven dat de actie tot zoveel respons leidde. ,,Kippenvel.’’