LottoNL-Jumbo furieus na gebruik slaapmedicatie wielrenner Eenkhoorn

Vakbond woest over contant geld in bus

13 december Vakbond FNV is woest op de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, omdat in deze regio’s in het nieuwe jaar nog één of meerdere maanden met contant geld in bussen betaald kan worden. ,,Dat is tegen de afspraken die we anderhalf jaar geleden gemaakt hebben”, foetert bestuurder Wilfred Jonkhout van FNV Streekvervoer. ,,Als er een overval plaatsvindt, dan weten we deze provincies te vinden…”