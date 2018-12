LTO Noord erkent aandeel in schuld mestdrama: ‘Boeren zijn gigantisch in de knel gekomen’

Met name melkveehouders hebben het laatste jaar steeds meer kritiek op LTO, de belangenbehartiger voor de boeren. De invoering van een nieuw fosfaatstelsel kost een groot aantal boeren de kop. De totale hoeveelheid fosfaat die de landbouw mag uitstoten is beperkt en veel boeren worden daardoor gedwongen hun veestapel in te krimpen. Dat heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering en brengt tientallen en mogelijk honderden boeren in de problemen.

Fosfaatrechten

De boeren verwijten LTO dat de organisatie niet genoeg voor hun belangen is opgekomen in onderhandelingen over de fosfaatrechten. Van der Sluis: „Er zijn meer spelers die verantwoordelijk zijn voor de problemen. De rijksoverheid bleef vergunningen afgeven, de Rabobank bleef financieren en de boeren zelf bleven investeren. Maar als je ophoudt met het melkquotum en je weet dat je met je fosfaatvolume al redelijk in de problemen zit, dan kun je de uitkomst voorspellen. Ik zeg niet dat LTO heeft zitten pitten, die heeft wel degelijk geluiden afgegeven naar het kabinet en ook naar de achterban. Maar toch is het misgegaan, en daarin heeft LTO natuurlijk ook wel haar aandeel gehad. We hebben nog wel iets van een demping kunnen regelen, maar je blijft met een aantal knelgevallen zitten waarvan niemand weet hoe het verder moet. Dat is heel zuur. We kijken of we iets voor die boeren kunnen doen, maar dat kunnen we niet alleen.”