Luxe vakantieappartementen op voormalig scheepswerfterrein in Hasselt

Overal steeg aantal positieve tests flink, behalve in Staphorst

Overal in Nederland is het aantal positieve tests in de afgelopen weken omhoog geschoten, het aantal nieuwe gevallen brak in november record na record. In de eerste dagen van december zit het land nog steeds op een voorlopige top. Urk telt zelfs relatief zelfs het meeste aantal positieve tests. Maar Staphorst gaat volledig aan die trend voorbij. Daar daalt het aantal gevallen juist snel, meldt het ANP.

4 december