Luxueuze vakantiewoningen aan rand Ossenzijl verkopen als warme broodjes

videoDe prijzen zijn echt niet misselijk, te beginnen bij 250.00 euro ex btw tot een tonnetje meer. Toch loopt de verkoop van de luxueuze vakantiewoningen op recreatiepark Waterstaete aan de rand van Ossenzijl als een trein. Ze worden vooral gekocht als beleggingsobject, zegt directeur Joep van Hoorn van het familiebedrijf, waartoe nog drie vakantieparken in ‘de Kop’ horen.

,,De kopers zijn allemaal mensen, uit de zakelijke wereld maar ook particulieren, die een alternatief zoeken voor het geld dat ze hebben. Met de huidige rentepercentages is sparen geen optie. Dan ga je naar wat anders kijken en beleggen in vastgoed als je wat minder heil ziet in beleggen in aandelen of het risico wilt spreiden.’’ Volgens Van Hoorn zitten er aan recreatief vastgoed de nodige (belasting)voordelen en heeft een woningeigenaar de maandelijkse inkomsten uit de verhuur. Een koper van een woning mag er een flink aantal dagen per jaar zelf wonen, maar heeft een verhuurplicht.

Dat de woningen prijzig zijn geeft Van Hoorn het ruiterlijk toe. Het heeft volgens hem vooral te maken met het feit dat enorm is geïnvesteerd in de infrastructuur van het park. Met de realisatie is een slordige 15 miljoen euro gemoeid. Alle woningen staan aan het water, op van beschoeiing voorziene landtongen die zijn ontstaan door het afgraven van enorm veel grond. En er is gekozen voor luxe rond en in de woningen die er in verschillende varianten zijn, vier-, zes- en acht persoons, riet gedekt of voorzien van rode dakpannen, verschillende inrichtingsopties en met een aanlegsteiger of botenhuis. ,,Want iedereen die een woning koopt krijgt er een sloep bij. Je stapt uit je huis in de boot en vaart zo het prachtige natuurgebied in’’, zo laat Joep van Hoorn een professioneel verkooppraatje horen.

Volledig scherm Recreatiepark Waterstaete aan de rand van Ossenzijl schiet de grond uit. © Wilbert Bijzitter

Waar richt de verhuur zich op?

Van Hoorn: ,,Een hele brede markt. Vroeger sprak je in de recreatiebranche echt over specifieke doelgroepen. Dat is tegenwoordig veel minder. Onze selling points zijn natuurlijk het water en de natuur. In dit gebied komen veel Duitsers en Belgen, maar zijn ook interessant voor Nederlanders die in eigen land op vakantie willen.’’

Wat verrijst er precies aan de rand van Ossenzijl?

Van Hoorn: ,,In de eerste fase verrijzen er 35 woningen. Ze zijn allemaal verkocht. Vijftien zijn er helemaal gereed en bewoonbaar en de resterende huizen zijn in aanbouw. Binnenkort worden er weer vijf opgeleverd. Hoewel het park nog een grote bouwput is worden er al woningen verhuurd. Aan het einde van deze bouwfase verrijst er ook een centrumgebouw met kleinschalige horeca en wordt er een zandstrandje aangelegd. Met het maken van een botenhelling is de aannemer al bezig. Dan is er nog een tweede fase, waarin 22 woningen gebouwd. Joep van Hoorn verwacht dat die vanaf september in de verkoop komen. Hij en zijn vrouw trekken zelf in een van drie huizen waarin permanente bewoning is toegestaan.

Heeft Ossenzijl baat bij Waterstaete?

Van Hoorn: ,,Ik denk dat het goed is voor het dorp. De twee restaurants en de buurtsuper zullen er vast van profiteren. En ook winkels in de wat grotere plaatsen in de omgeving. Eigenaren en huurders blijven echt niet de hele dag op het park, die waaieren uit.’’

Wicher Braad, eigenaar van de buurtsuper, hoopt het. ,,Bijna zestig huizen is een forse uitbreiding van ons dorp. Nu merk ik er nog niet zoveel van, maar als er meer huizen staan en ze in de verhuur gaan, zullen de mensen vast het dorp in lopen. Naar de restaurants en ook naar mijn winkel, hoop ik. Dit is een klein dorp en ik ben een kleine ondernemer. Elke extra omzet is meegenomen’’, zegt de eigenaar van de winkel die al meer dan een eeuw op deze locatie is gevestigd.

Volledig scherm Artist impressie van Waterstaete met rechts de weg naar naar Oldemarkt en onder de vaarroute Overijssel - Friesland en het dorp Ossenzijl. Fase 1 (boven) is in aanbouw, in het najaar volgende de resterende huizen. © waterstaete

Volledig scherm Beeld op de nieuwbouw vanaf het terras van een van de woningen. © waterstaete

Volledig scherm Voorbeeld van de inrichting van een van de gebouwde huizen. © waterstaete

NIET PASSEND Al voor 2010 waren er plannen van een andere ontwikkelaar voor een recreatiepark aan de rand van Ossenzijl. Weerribbenland werd nooit gerealiseerd omdat met enkele honderden recreatiewoningen, achttien huizen voor permanente bewoning en een jachthaven de omvang als ‘niet passend’ werd beschouwd bij het dorp Ossenzijl. De grootschalige plannen werden bijgesteld en in 2012 is het bestemmingsplan voor het huidige recreatiepark vastgesteld.