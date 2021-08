Mag je een woning zo maar onbewoonbaar maken, zoals in Zwartsluis gebeurde?

Een al jaren leegstaande bungalow in Zwartsluis werd vorige week korte tijd gekraakt. Nadat de politie de krakers had gesommeerd de woning te verlaten, vertrokken ze. Om herhaling te voorkomen sloeg eigenaar Harm Bonsink letterlijk de deuren en ramen er uit. Of dat door de beugel kan is nog maar de vraag. De gemeente Zwartewaterland onderzoekt het in ieder geval, zo laat een woordvoerster weten.