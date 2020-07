Maïsdoolhof om zomer te redden voor Strandhoeve in Baarlo: ‘We waren altijd te druk voor dit doolhof, maar nu komt het goed uit’

Hasselt laat haar parels voortaan beter zien

10:40 Een van de eerste boekdrukkers in ons land werkte jaren in Hasselt. Maar de Hanzestad aan het Zwarte Water beschikt niet eens over een boekhandel. ,,En dat is erg jammer’’, aldus burgemeester Eddy Bilder bij de start van een campagne om Hasselt voor toeristen aantrekkelijker te maken.