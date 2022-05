Man (38) gewond na steekincident in Meppel, politie pakt vermoedelijke dader (45) op in woning

Wat precies heeft afgespeeld in de woning, is nog niet duidelijk, de politie vermoedt dat het incident zich heeft afgespeeld in de relationele sfeer.

Politiewoordvoerder José van Gijssel van politie Noord-Nederland wil niet zeggen waarmee de man is gestoken. ,,Dat soort details laten we vanwege het lopende onderzoek nog even achterwege.’’ Het slachtoffer is na het incident naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. ,,Met lichte verwondingen.’’