Man (47) dood aangetroffen in water bij Meppel: politie sluit misdrijf uit

Grote branden in binnenstad Steenwijk brengen aan het licht: ‘Meer vrijwilli­gers nodig om korps op peil te houden’

De branden die in maart en november van dit jaar een kapperszaak en een bovenverdieping in het oude centrum van Steenwijk in de as legden, roepen politieke vragen op. Is de binnenstad wel brandveilig genoeg? Is het korps op orde? Ja, de zorg is adequaat, stelt de gemeente, maar om dat zo te houden zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig.

31 december