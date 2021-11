Man rijdt volgens getuigen hond aan in Steenwijk waarna hij stel mishandelt dat dier uitliet: 2 arrestaties

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | 2500 besmettin­gen gemeld in Oost-Nederland, ook uit gemiddel­des blijkt duidelijk toename

Niet eerder meldde het RIVM op een dag zoveel nieuwe besmettingen in Oost-Nederland. Uit de dagcijfers komt naar voren dat er in het afgelopen etmaal 2500 positieve tests zijn afgenomen in onze regio. Ook landelijk is een besmettingsrecord te zien van 20.252. Toch is nog maar de vraag hoeveel van deze nieuwe gevallen écht in de afgelopen 24 uur zijn vastgesteld.

17 november