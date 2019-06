Man uit Meppel (42) aangehouden in moordzaak Halil Erol uit Steenwijk

Na jarenlange lobby uit Oost-Nederland is financie­ring rond: sluizen in Afsluit­dijk worden verbreed

12 juni Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt nog eens 15 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand. Met de extra bijdrage van het Rijk en de garantie van de regio dat ook zij 15 miljoen euro extra in het project steken, is financiering voor de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk rond.