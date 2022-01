Man van 47 jaar uit Meppel levenloos aangetroffen in water bij Meppel: politie sluit misdrijf uit

jaaroverzicht video Extreem weer, spoorlo­pers, wolven, sportsuc­ces­sen en veel meer. Dit was 2021

2021 was een bewogen jaar waarin we heen en weer werden geslingerd tussen vrijheden en beperkingen. Maar er gebeurde meer. Van maand tot maand leiden we je met onze video’s door de nieuwskalender van 2021. Drie keer per dag voegen we een nieuwe maand toe. Tot op oudejaarsdag de nieuwskalender compleet is.

31 december