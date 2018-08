Mannen op leeftijd maken replica van hun praalwagen uit 1968 voor jubileumcorso in Sint Jansklooster

De mannen zijn dik in de zestig en zeventig. Maar voor het vijftigste bloemencorso van Sint Jansklooster bouwen ze nog één keer een praalwagen. Het fanatisme is zeker niet minder dan toen, zo verzekert Marten Heetebrij, met zijn 65 jaar de jongste bouwer van de drie broers Heetebrij. ,,Harm is al 78, Jan 71 en ook onze maten zijn van die leeftijd.”

De praalwagen met de titel Vredeskoningin is een exacte replica van de wagen waarmee ze een halve eeuw geleden rondreden in Sint Jansklooster en omgeving. Zelfs de tractor is van hetzelfde merk en type. Er zijn slechts twee verschillen ten opzichte van vijftig jaar geleden. Omdat er nu een avondcorso is, wordt er verlichting aangebracht. En de enige figurante van toen, Marie Boxum, heeft plaatsgemaakt voor een jongere vredeskoningin, Ellen Rook.

Idee

Het idee om tijdens het vijftigste bloemencorso de tijd van weleer te laten zien komt uit de koker van het hoofdbestuur van de christelijke Oranjevereniging, geeft bestuurslid Roel van der Zweerde jr. aan. ,,Het is een bijzonder jaar. Eind dit jaar komt er een jubileumboek uit, maar het leek ons ook leuk om het publiek te laten zien hoe het corso ooit is begonnen en zich heeft ontwikkeld.”

Het idee om een groep bouwers van weleer bij elkaar te brengen vond gehoor bij Marten Heetebrij en zijn makkers. ,,Iedereen is er nog en van de makers van deze praalwagen doen er nu vier weer mee, aangevuld met latere leden van wat toen de groep Heetebrij/Boxum was. Ik denk dat we in al die jaren toch zeker 25 praalwagens hebben gebouwd.”

De Vredeskoningin was in 1968 een van de allereerste wagens waarop dahlia’s werden verwerkt. Daarvoor werden gladiolen gebruikt als versiering. Dahlia’s werden geïntroduceerd vanuit Lichtenvoorde, waar ze al een corso hadden, door een naar Vollenhove verhuisde schoenmaker. ,,Zelf hadden we geen bloemen. We haalden ze bij een kweker in Ens voor een doos sigaren en een flesje wijn. Drieduizend rode, drieduizend witte en een paar honderd oranje”, gaat Marten Heetebrij terug in de tijd. ,,Het was ook een simpele wagen. Een platte boerenkar met een kleine opbouw, getrokken door een tractor.”

Ontwikkeling

In een schuur in buurtschap Barsbeek is de replica gebouwd. Deze week zijn de oudgedienden daar elke dag te vinden. Vandaag plakken ze de bloemen, waar de huidige generatie wagenbouwers prikt. En dan in duizelingwekkende aantallen van 200.000 tot 400.000 per wagen. ,,Na ons heeft het corso een enorme ontwikkeling doorgemaakt”, zegt Marten Heetebrij. Volgens hem niet verwonderlijk, ,,want nagenoeg het hele dorp houdt er zich mee bezig.”