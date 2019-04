Marcel Aben nieuwe voorzitter belangenvereniging Vollenhove

Hij volgt daarmee Albert-Jan Kwakman op, die in de loop van 2018 tussentijds vertrok. De in Vollenhove geboren en getogen Marcel Aben maakt al ruim twee jaar deel uit van het bestuur. ,,Begin 2017 werd ik gevraagd om een bestuursvergadering bij te wonen van de BVVS. Dit was een soort snuffelstage. Daarna ben ik in de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid.’’ Aben, werkzaam bij wegenbouwbedrijf Roelofs in Den Ham, hield zich de afgelopen periode vooral bezig met de infrastructurele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de begaanbaarheid van de voetpaden, parkeerproblemen en het netwerk van fiets en wandelroutes. ,,Bij Roelofs ben ik ontwerpleider en zo verantwoordelijk voor heel wat projecten in de weg- en waterbouw. Door mijn opgedane kennis te combineren met de BVVS kan ik mij inzetten voor de leefbaarheid van Vollenhove en als geboren en getogen Veno-er vind ik dat leuk en belangrijk om te kunnen doen’’, aldus Aben, die verder betrokken is bij het Vollenhoofse bloemencorso als wagenbouwer van de groep ’t Jakan.