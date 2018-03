Marinique speelt hoofdrol in rockmusical school Steenwijk

Twee keer stond het uit ruim twintig leerlingen bestaande gezelschap en een band van vijf musici in het Steenwijker theater met deze van oorsprong Griekse tragedie. Hoofdrolspeelster Marinique wordt daarin heen en weer geslingerd tussen verdriet en woede over de moord op haar vader, die is gepleegd door haar moeder en haar minnaar. ,,Best heftig, maar het is ook een mooie rol met veel emotie." Marinique, die af en toe optreedt als zangeres en zichzelf begeleidt op gitaar, was blij verrast toen ze na de casting hoorde dat ze de hoofdrol had.