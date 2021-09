Mark Vrolijk nieuwe bestuurder Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf (SVOSW)

Overijssel laat koeien voorlopig naast natuurge­bie­den grazen: provincie vecht uitspraak rechter aan

2 september Boeren in de buurt van natuurgebieden kunnen voorlopig hun koeien gewoon in de wei laten grazen. De provincie Overijssel stapt naar de Raad van State om een uitspraak van de rechtbank ongedaan te maken. De Zwolse rechter oordeelde eerder dat boeren een vergunning zouden moeten hebben om hun vee in de buurt van stikstofgevoelige natuur te laten grazen.