Markante Vollenhoofse kroegbaas Reinier Belt (77) overleden

Overleden marinier Rico Bos uit Giethoorn krijgt brug naar zich vernoemd: ‘Maakt toch zijn dromen waar’

27 september De nieuwe spoorbrug bij Witte Paarden heeft vandaag de naam gekregen van de overleden marinier der eerste klasse Rico Bos uit Giethoorn. Het is onderdeel van een project om overleden militairen niet te vergeten, waarbij in totaal ruim veertig bruggen en viaducten in Nederland vernoemd naar hen.