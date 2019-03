Marktkooplieden voorlopig niet naar centrum Hasselt

Drie weken nadat ze aan de slag was gegaan met het maken van een plan van aanpak voor de binnenstad van Hasselt, gaf de Friezin vorige week haar opdracht terug. ,,Mijn medische situatie is onverwachts veranderd. Het hoe en wat is privé’’, geeft ze als reden. ,,Vanzelfsprekend is het teruggeven van een opdracht vervelend. Daarom heb ik de gemeente aangeboden om de klus door collega’s te laten uitvoeren tegen dezelfde tarieven.’’

Wethouder Albert Coster zegt dat nog niet op dit aanbod is ingegaan. ,,We kennen die collega’s niet en willen eerst een gesprek voordat we met ze in zee gaan. De afspraak is voor begin april gemaakt.’’ Dat tekent volgens Akkerman deze overheid. ,,In het bedrijfsleven was dit al lang geregeld. Ik hoop dat dit niet te lang duurt.’’ Daarmee is wethouder Coster het eens. ,,Het afhaken van de centrummanager is een tegenvaller, maar we hopen zo snel mogelijk dat een ander verder kan met de klus.’’