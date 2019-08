Marktmeester jaarmarkt Blokzijl stevent af op gouden jubileum

De jaarmarkt in Blokzijl beleefde zaterdag de 47e editie. Bij alle markten was initiatiefnemer en marktmeester Ludwig Lassche (69) present. Voor hem en de markt gloort het gouden jubileum. ,,Diversiteit en de niet-commerciële organisatie zijn onze charme,’’. verklaart Lassche het succes van de jaarmarkt.

Met een biertje op het terras van het Mauritshuis kijkt hij aan het begin van de middag tevreden naar de zeventig kramen tellende markt. ,,Ik heb dit jaar zelfs drie verkopers op de wachtlijst moeten zetten.’’ Na een paar flinke regenbuien in de ochtenduren wordt het nu aardig druk. ,,Samen met mijn vrouw Klaasje zoek ik de standhouders uit. We zorgen ervoor dat er niet meer dan twee hetzelfde product verkopen’’, legt hij uit. Het echtpaar heeft de hulp van zeven vrijwilligers. Lassche wil in ieder geval vijftig jaarmarkten volmaken. Hij verwacht dat de markt ook daarna nog wel zal bestaan. ,,We hebben er net een paar jonge jongens bij en kunnen voorlopig nog wel doorgaan’’, zegt Lassche over de toegetreden pas gepensioneerden.

Tijdens een rondje over de markt, heeft Lassche voor elke marktkoopman en -vrouw een vriendelijk woord. Henk Heijkens (76) uit Peize van Candy on Wheels krijgt een schouderklopje. De snoepman heeft alle 47 edities meegemaakt. De mannen halen herinneringen op aan een paar edities geleden, toen Heijkens uit zijn auto stapte en pardoes in het water viel tussen de steiger en de Noorderkade. ,,Gelukkig liep het goed af en heeft de overbuurman mij een schone broek geleend’’, zegt de Drentse marktkoopman met een brede grijns. Hij komt niet zozeer voor de verdiensten, maar vooral voor de bijzondere locatie. ,,Waar vind je dat nou, een markt rondom een havenkolk met die prachtige gevels.’’

Aardige mensen

Mirjam van Berge is dit jaar voor de derde keer helemaal uit het Noord-Hollandse De Rijp komen rijden om mode voor vrouwen met een maatje meer te verkopen. ,,Hier wonen aardige mensen met een goede mentaliteit, elk jaar komen dezelfde klanten terug naar mijn kraam.’’ Marktmeester Lassche is ondertussen met grote passen doorgelopen. Hij moet even ingrijpen. Een vrouw, die clandestien bloemen verkoopt, wijst hij terecht. ,,Dit is niet eerlijk ten opzichte van de marktlooplui die wel marktgeld betalen.’’