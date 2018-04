Mattenschippersrace vanuit Blokzijl is een uitputtingsslag

In Zwartsluis moest een mat opgehaald worden en daaraan ontleent de wedstrijd de naam. In de tweede helft van de negentiende eeuw lagen er in de haven van Blokzijl meer dan zestig echte mattenschepen. Speciaal voor dit doel was het Blokzijler Jacht ontworpen: een fraai gelijnd scheepje van 14 meter lang, 4 meter breed en een holte van 1,75 meter. Het bruto tonnage bedroeg zo'n 32 ton, het netto tonnage 24 ton. De mattenschippers namen in het vroege voorjaar matten aan boord om ze uit te venten in allerlei plaatsen aan de overkant van de Zuiderzee. Ieder familie had zo zijn eigen 'mattenland'. Eén van die schippers was een voorvader van Lens Nekeman, directeur van Interfloor in Zwartsluis en om deze bijzondere reden hoofdsponsor van de Mattenschippersrace.