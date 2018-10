Mede-eigenaar Kaatje bij de Sluis nu ook Meestergastheer

School in Steenwijk wil af van Trump-la­bel op Google Maps: ‘Geen leuke grap’

30 oktober Jan Hendrik Tromp Meesters zou zich vermoedelijk in zijn graf omdraaien als hij erachter zou komen hoe een grapjas met zijn naam om is gegaan. Want in plaats van Tromp Meesters, was de regionale scholengemeenschap in Steenwijk ineens op Google Maps omgedoopt tot 'Trump Meesters’, een knipoog naar de Amerikaanse president. Tot onvrede van de locatiedirecteur Evert Jan ten Kate. ,,We zijn al maanden aan het proberen het terug te laten draaien.’’