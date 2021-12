Medewerkers tapijtreus VEBE leggen een deurmat voor ruim 4.000 woningen in Genemuiden

Poll Duizenden booster­prik­ken in aantocht: zó schalen GGD's in regio op

De GGD IJsselland wil 80.000 boosterprikken per week gaan zetten in de strijd tegen de omikronvariant van het coronavirus. Om dat doel te behalen blijven priklocaties langer open en is veel nieuw personeel aangenomen. De GGD Noord- en Oost-Gelderland opent twee nieuwe priklocaties.

21 december