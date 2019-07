Meer aandacht voor biodiversiteit in Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is bezig met een plan van aanpak voor versterking van de biodiversiteit. In dit plan wordt speciale aandacht gegeven aan het versterken van de insecten- en bijenpopulatie. ,,Dat doen we op verschillende manieren. Zo vragen inwoners naar hun ideeën over biodiversiteit. Ook wordt er gekeken hoe de biodiversiteit binnen het huidige beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt versterkt en gaan we in gesprek met partijen uit het gebied om te kijken hoe we elkaar hierbij kunnen helpen”, legt wethouder Marcel Scheringa uit. ,,We weten dat de biodiversiteit overal niet goed is. Wij willen als Steenwijkerland meedoen aan de aanpak hiervan.”

Bijvriendelijk

In aanloop naar de nieuwe plannen is Steenwijkerland al benoemd tot bijvriendelijke gemeente, dat onderdeel is van het project ‘Nederland zoomt'. Daarbij wordt gekeken hoe bijvriendelijk het groenonderhoud en -beheer van een gemeente is. ,,Daar kwam naar voren dat wij onszelf al een bijvriendelijke gemeente mogen noemen”, verklaart Scheringa.

Om dat te markeren heeft hij dinsdagmiddag een bord geplaatst op de rotonde van de Meppelerweg ter hoogte van de wijk Kornputkwartier. Scheringa: ,,Deze omgeving is namelijk een goed voorbeeld van bijvriendelijk beheer. Er zijn in deze buurt veel verschillende soorten wilde bloemen, waar wilde bijen en insecten afhankelijk van zijn.”

Bermen