Meer bieden dan vraagprijs niets bijzonders in Meppel

De schaarste aan woningen leidt ook in Meppel tot flinke prijsstijgingen, sterker dan die in de directe omgeving. In Meppel bieden kopers boven de vraagprijs.

Meppel is booming als het gaat om de woningmarkt in Zuidwest-Drenthe. De gekte is wat minder in plaatsen als Steenwijk en Hoogeveen. ,,Maar daar komt het ook. Maar Meppel is gewoon het aantrekkelijkst. Meppel is de overloop van Zwolle. Daar is de woningmarkt zwaar overspannen’', zegt de Meppeler makelaar Jan Weide. Hij wijst erop dat in 2018 in Meppel zeven tot acht woningen van de tien boven de vraagprijs zijn verkocht. Hij is geen liefhebber van ‘bieden vanaf...’, maar het is nu eenmaal de markt, zo geeft hij aan.

Kwamen enkele jaren terug nog 500 tot 600 woningen op de markt, in 2017 waren dat er nog maar 200, blijkt uit cijfers van de gemeente Meppel. In 2017 kostte een woning in Meppel gemiddeld nog 216.000 euro, vorig jaar 240.000 euro. Vrijstaande woningen zijn het hardst in prijs gestegen. Nog een cijfer: een woning stond in 2017 gemiddeld 79 dagen te koop, in 2018 nog maar 42 dagen. Allemaal een gevolg van een combinatie van een lage rente, vertrouwen in de economie en de krapte aan aanbod.

Makelaar Weide schat in dat de gemiddelde prijs dit jaar op 250.000 euro uitkomt, misschien 260.000 euro. ,,Een paar jaar geleden had je geen kopers, nu geen huizen. De prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar vlakken wel af. Het tussensegment gaat schuren, omdat kopers het niet kunnen betalen als zij zich willen verbeteren’’, vertelt Weide.

Meppel zet ook in op de bouw van nieuwe woningen, maar dat verlicht de druk op de markt nauwelijks. Ook nieuwe woningen zijn door de gestegen bouwkosten fors duurder. Tel daarbij een extra investering omdat een nieuw huis niet aan het gas mag. ,,De gemeente zet vol in op nieuwbouw en ook inbreiding gaat bijdragen aan meer aanbod’’, zegt wethouder Roelof Pieter Koning. Hij wijst erop dat de gemeente vorig jaar 200 woningbouwkavels verkocht. Dat betekent dit jaar veel nieuwbouw in Nieuwveense Landen en in Danninge Erve in Nijeveen.