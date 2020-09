Meer dan de helft van zorgmedewerkers in IJsselland heeft psychische klachten door coronacrisis

Verdriet sijpelt door telefoon van Coronalo­ket: ‘Soms lig ik er wakker van’

12 september Corona beukt ondernemers massaal omver. Het verdriet dat daarmee gepaard gaat, komt in indrukwekkende golven binnen bij de Kamer van Koophandel, die speciaal hiervoor een Coronaloket heeft geopend. Duizenden verhalen van ondernemers in bestaansnood. Zo heftig, dat de mensen achter het loket er zelf soms van wakker liggen, of nog erger.