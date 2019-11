Meer onderhoud vergt voortaan wekelijkse inzet van vrijwilligers in Grote Otterskooi in Dwarsgracht

FIOD verdenkt vijftal van oplichting Breman uit Genemuiden met spookfactu­ren

14 november De fiscale opsporingsdienst FIOD verdenkt vijf mannen van oplichting en verduistering van het Genemuidense installatiebedrijf Breman. De vijf zouden Breman voor zeker 1,4 miljoen euro getild hebben met spookfacturen. In dat kader deed de FIOD woensdag invallen bij drie bedrijven in Genemuiden en een woning in Zwartsluis.